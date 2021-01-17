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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مسؤول عراقي: جهود حثيثة لضبط الحدود مع الجانب السوري

الأحد 17/يناير/2021 - 11:21 ص
اللواء يحيى رسول
اللواء يحيى رسول
وكالات
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أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول أن هناك جهودا حثيثة من القوات المسلحة لضبط ومسك الحدود مع الجانب السوري.

وقال اللواء رسول، لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الأحد، إن "القوات الأمنية تعمل بجد ومثابرة، وهناك متابعة وتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة بضرورة مسك الحدود خاصة مع الجانب السوري".

وأضاف أن "القوات الأمنية تركز بعملياتها الاستباقية على مناطق شمال شرقي سورية كونها لا تحتوي على قوات نظامية تابعة للجيش السوري، وإنما يوجد فيها العديد من المجاميع الإرهابية".

وأشار إلى أن "عمليات التحصين جارية بشكل كبير مع الجارة سورية، لملاحقة ما تبقى من بعض العصابات الإرهابية وفلولها في الأراضي العراقية"، مبينا أن هناك "بضعة عناصر إرهابية متخفين، والعمليات الاستباقية للقوات الأمنية حققت نتائج إيجابية في مطاردتهم".

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