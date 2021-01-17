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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صنداي تايمز: الحياة بعد ميركل ستكون مختلفة

الأحد 17/يناير/2021 - 11:16 ص
ميركل
ميركل
وكالات
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علقت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم الأحد، على مؤتمر الحزب المسيحي الديمقراطي بألمانيا، الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لانتخاب رئيسا جديدا له أمس السبت.

وكتبت الصحيفة: "انتخاب أرمين لاشت لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي يذكرنا بأن فترة السياسة الأكثر ثباتا وقوة بأوروبا أوشكت على الانتهاء، أنجيلا ميركل، المستشارة الاتحادية منذ 2005، سوف تنسحب من العمل السياسي في سبتمبر القادم، عندما يتم إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة".

وأضافت الصحيفة البريطانية: "أن يصير (أرمين) لاشت مرشحا أيضا لمنصب المستشارية، يعد أمرا ليس مؤكدا، فمن الممكن أن يفرض ساسة آخرون بالحزب المسيحي الديمقراطي إرادتهم، من بينهم مثلا وزير الصحة الألماني ينس شبان".

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