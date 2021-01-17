4 مراحل.. جدول زمني لتطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أنه يجري العمل في إطار توجيهات وزير المالية، الدكتور محمد معيط، للتيسير على الممولين بكل من مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة، والذين بدأ تطبيق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة عليهم، اعتبارًأ من أول يناير الجاري وتعريفهم وتوعيتهم بكل ما يتعلق بالمنظومة الجديدة وكيفية تقديم إقراراتهم الإلكترونية عليها يتم تنظيم سلسلة من ندوات التوعية بشكل دوري كل أسبوع لهم.وأشار «عبد القادر»، إلى أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة تعتبر أحد مشروعات محور الميكنة الشاملة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية، وتم البدء في هذا المشروع في نوفمبر 2019 بالاشتراك مع شركات عالمية، والتشغيل الفعلي على ثلاث مراكز وهى مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة حيث تم التطبيق على 11 ألف ممول.وقال إن هناك جدول زمني لاستكمال المنظومة ونشرها تدريجيا في بقية مأموريات مصلحة الضرائب لتشمل الشركات المتوسطة والصغيرة وأصحاب الأعمال الحرة في جميع المحافظات على أربعة مراحل، على أن يجري الانتهاء من المراحل الأربع خلال عامين، طبقًا لما هو وارد بقانون الاجراءات الضريبية الموحد.ومن جانبه، أوضح الدكتور السيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، أن مشروع ميكنة ورقمنة الاجراءات هو عبارة عن منصة إلكترونية موحدة للممولين والمسجلين من خلال المنظومة يتم تشغيل 16 عملية عليها بحيث تسمح للممول والمكلف بالتسجيل على المنظومة، وتقديم الإقرارات إلكترونيًا والدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى الطعن والاستفسارات والمراسلات مع المصلحة.وبين «صقر»، أنه سيكون بإمكان مصلحة الضرائب القيام بفرض أو مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وكذلك إدارة الإيرادات ومكافحة التهرب، والقضايا وإدارة حسابات الممولين، ورد الضريبة والفحص الالكتروني والتدقيق والتحصيل الجبري، لافتًا إلى أن هذا المشروع يضع مصر في مرتبه عالية جدا في المنطقة لأنها تقدم خدمات مميكنة للممولين والمكلفين، وتعتبر من الدولة العربية والأفريقية الرائدة في ميكنة الإجراءات الضريبية، موضحًا أنه تم البدء بثلاث عمليات أساسية في مراكز كبار الممولين ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة، وهى التسجيل على المنظومة وتقديم الإقرارات والسداد الإلكتروني.جاء ذلك خلال الندوة الثالثة التى نظمتها مصلحة الضرائب المصرية بعنوان «منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة» لتوعية ممولي مراكزكبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة، بالمنظومة الجديدة.