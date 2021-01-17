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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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«النقل واللوجستيات» تشارك بالمسابقة العالمية لشباب النقل الدولي

الأحد 17/يناير/2021 - 11:10 ص
الغرفة التجارية بالإسكندرية
الغرفة التجارية بالإسكندرية
هبه عويضه
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أعلنت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية عن البدء في استقبال المتقدمين للمسابقة السنوية العالمية التي تنظمها منظمة الفياتا العالمية بالتعاون مع الأياتا ونادي الحماية الدولي للعام الحالي، تحت عنوان" "YOUNG INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS AWARD"، حيث ستقوم الشعبة بإجراء مسابقة لترشيح أحد الكوادر الشبابية حيث تشترط المسابقة علي أن لا يتجاوز عمر المتسابق عن 32 عاما بحلول شهر يناير 2021، بالإضافة إلى سابقة عمله بمجال ترحيل البضائع لمدة عامين على الأقل.

ونوهت الشعبة، في بيان لها أن جوائز المسابقة تتمثل في دعوة الفائزين لحضور المؤتمر الدولي للمنظمة المنعقد في بلجيكا وإيفاد الفائزين لحضور ثلاث أسابيع تدريب عملي واكاديمى من خلال قضاء الأسبوع الأول للتدريب بأقرب مراكز تدريب لهيئة الأياتا لبلد الفائز، وقضاء الأسبوع الثاني للتدريب الاكاديمى بلندن، وقضاء الأسبوع الثالث للتدريب العملي بلندن أو هونج كونج أو نيو جيرسى، مع منح الفائزين اشتراكا مجانيا لعدد من أهم الصحف العالمية المتخصصة في النقل الدولي واللوجستيات.

من جانبه كشف شريف الديواني سكرتير عام الشعبة، أن الشعبة قد وجهت الدعوة لأعضائها البالغ عددهم 700 عضو يعمل بها عشرات الأف من رواد صناعة النقل الدولي من مرحلي بضائع وشركات نقل بري وبحري وجوي ومستودعات وأعمال لوجستية لترشيح احد الشباب لتمثيل الشعبة ومصر في هذه المسابقة الدولية المشهود لها عالميا.

وأضاف الديواني، أن المسابقة تنص على تقسيم العالم جغرافيا لمناطق هي: أفريقيا والشرق الأوسط، الأمريكتين، أوروبا، آسيا والباسفيك يتم أولا اختيار متسابق عن كل منطقة ثم يتسابق الفائز من كل منطقة لاختيار الفائز علي مستوي العالم، مشيرًا إلى أن الشعبة تقدم جائزة سنوية خاصة للفائز بالمسابقة يقدمها المهندس مروان السماك باسم والده اللواء محمود السماك الرئيس الأسبق للشعبة تكريما للفائز وإحياء لذكري والده.

من ناحيتها قالت الدكتوره أميرة شوقي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدريب، بخصوص إمكانية أن يكون موضوع التحديات اللوجستية التي واجهت العالم أثناء جائحة الكورونا من أهم المواضيع التي قد يشملها هذا التحدي " من المؤكد بأن هذا الموضوع سوف يكون من أهم الموضوعات التي قد يفرزها هذا التسابق العلمي.

من ناحيه أخرى قال خالد فوزي عضو الشعبة ورئيس لجنة الشباب بالشعبة واحد الفائزين بالمسابقه سابقآ، إن المسابقة والفوز بها لها تأثير، حيث ساهمت في رفع مستواة العملي من خلال ادخال بعض التطبيقات العلمية والعملية في نطاق عملة وكان لها أبلغ الأثر في كفاءة أدائة ولا سيما في اطار ما تولية الدولة من اهتمام خاص بوضع مصر للنشاط اللوجستي من أهم الانشطة الواعدة تطبيقا لرؤية مصر 2030 وأشاد فوزي بدور مجلس ادارة الشعبة ولجنة التدريب والاكاديمية العربية في تأهيل المتسابق الذي يقع عليه الاختيار لتمثيل مصر في المسابقة، جدير بالذكر أن مصر قد فازت بهذة الجائزة ثلاث مرات من قبل فازت من قبل ثلاث من شباب أعضاء الشعبة وهم داليا مصطفى، وخالد فوزي ومحمد سامي.

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