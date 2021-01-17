محافظ أسوان: الحكومة حريصة على حصول أبناء النوبة على حقوقهم (صور)

أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان جولة ميدانية لتفقد لجان المرحلة الثانية لتلقى رغبات المستحقين للتعويض من أبناء النوبة الذين سبق حصرهم ولم يمكنهم التقدم بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الأولى بإجمالى 5329 مستحقًا والتى بدأت أول أيام عملها اليوم وسوف تستمر على مدار شهر كامل، وذلك من إجمالى 11 ألفًا و500 مستحق، تقدم فى المرحلة الأولى 6171 مستحقًا.وجاء ذلك استكمالًا للجهود المبذولة للإسراع بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لوفاء الدولة بحقوق أهالى النوبة ممن لم يسبق تعويضهم من متضررى بناء وتعلية خزان أسوان، وأيضًا إنشاء السد العالى.وخلال جولته اطمأن المحافظ على منظومة الإجراءات التنفيذية التى يتم اتخاذها داخل اللجان، والتى يبدأ عملها يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا داخل 4 لجان بمركز ومدينة أسوان تضم مقرات الوحدة المحلية وأحياء غرب وشرق وجنوب لتلقى طلبات التقنين فى تملك الأراضى المقام عليها المساكن لمتضررى إنشاء وتعلية خزان أسوان، وأيضًا لجنة بمقر أدارة الأملاك الخاصة بالمحمودية لتعويضات حق الانتفاع فى الجزر، بجانب تخصيص 10 لجان بقرى مركز نصر النوبة ومدينة كلابشة مخصصة لتعويضات المساكن لمتضررى إنشاء السد العالى، بالإضافة إلى لجنة المراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو لتلقى طلبات تعويضات الأراضى الزراعية.وأوضح محافظ أسوان تلقى رغبات مستحقى التعويضات فى المرحلة الثانية من متضررى بناء وتعلية خزان أسوان لتملك الأراضى المقامة عليها مساكنهم بإجمالى 1409 مستحقين، وكذا 211 مستحقًا لحق انتفاع " الجزر "، أما بالنسبة للمستحقين من متضررى إنشاء السد العالى، فمنهم من سيحصل على تعويضات سكنية بإجمالى 1525 مستحقًا حسب رغبة المستحق سواء داخل المحافظة أو بمحافظات أخرى أو بتعويض مالى بواقع 225 ألفًا عن المسكن، كما ستشمل التعويضات حصول 2184 مستحقًا على التعويضات الزراعية بمنطقتى خورقندى والأمل، ليتم بالتوازى تعويض من له رغبة فى التعويض المالى بواقع 25 ألف جنيه للفدان.وأثناء الجولة التفقدية أكد اللواء أشرف عطية أن الحكومة حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بحصول أبناء النوبة على حقوقهم كاملة وبشكل منظم ودقيق، حيث قامت المحافظة بالتجهيز والاستعداد داخل لجان تلقى رغبات التعويضات لتظهر بشكل مشرف، مما يسهم فى تسهيل الإجراءات أمام المواطنين لإبداء رغباتهم فى أقل وقت ممكن وبأسلوب منظم.وأشار المحافظ إلى أن كل لجنة لديها أسماء المستحقين المدرجين فى التعويضات سواء كانت لتقنين الأراضى المقامة عليها مساكنهم لمتضررى بناء وتعلية خزان أسوان أو للحصول على التعويضات السكنية والزراعية لمتضررى إنشاء السد العالى، حيث سيقوم أعضاء اللجنة بتسليم المستحق نموذج الرغبة فى التعويض مسلسلًا ومختومًا بشعار الجمهورية لمنع أى تلاعب، مع إرفاق المستندات المطلوبة، وشدد محافظ أسوان على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الواقية داخل مقار اللجان، والاستمرار فى أعمال تطهيرها وتعقيمها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على سلامة المواطنين والعاملين من أى أضرار.