خطوات تعديل الرغبات لطلاب التجريبيات بالقاهرة
الأحد 17/يناير/2021 - 12:03 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، خطوات تعديل الرغبات للطلاب الذين لم يتم قبولهم بالمرحلة الثانية بتنسيق رياض الأطفال بالتجريبيات، بدءًا من آخر الشهر الجاري.
وطالبت المديرية من أولياء الأمور التالي:
1- الدخول على موقع رياض الأطفال آخر يناير وليس الآن http:www.cairogovresults.comKinder gartenIndex
2- ادخل الرقم القومي للطفل
3- اختيار الإدارة والمدرسة من المدارس المتاح بها أماكن
4- بعد الاختيار يتم الضغط على حفظ
5- طباعة التعديل بعد الضغط على حفظ
وطالبت المديرية من أولياء الأمور التالي:
1- الدخول على موقع رياض الأطفال آخر يناير وليس الآن http:www.cairogovresults.comKinder gartenIndex
2- ادخل الرقم القومي للطفل
3- اختيار الإدارة والمدرسة من المدارس المتاح بها أماكن
4- بعد الاختيار يتم الضغط على حفظ
5- طباعة التعديل بعد الضغط على حفظ