التفتيش على 67 منشأة في الجيزة خلال ديسمبر

قال محمد عيسى مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة، إن المديرية قامت خلال شهر ديسمبر الماضي، في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 67 منشأة، وإعادة التفتيش 200 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 55 محضرا، ومنح مهلة قانونية لـ 186 منشأة أخرى، بالإضافة إلى بحث 5 شكاوى.أما في مجال التفتيش العمالي، فقد تم التفتيش على 341 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 242 محضرًا عماليًا، وبحث 115 شكوى، وعمل 6 ندوات توعية حضرها 77 شخصًا.وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين، قامت المديرية بصرف منح لرعايتهم إجتماعيًا وصحيًا، بواقع 4 منح زواج بـ 12 ألف جنيه، و18 منحة مولود بإجمالي 36 ألف جنيه، و4 منح وفاة بمبلغ 8 آلاف جنيه، ومصروفات استعلام للتلاميذ بمبلغ 2851 جنيهًا، ليصل إجمالي ما تم صرفه 58 ألفًا و851 جنيه، لـ 26 حالة، فضلًا عن صرف خدمات طبية لـ 12 عاملًا بمبلغ 28 ألف و801 جنيهًا.وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية بإستخراج 70 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة، وتجديد 10 آخرين طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة.أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى، فقد تلقت المديرية 657 شكوى عمالية ( فصل - مطالب )، تم تسوية 58 شكوى منها وديًا، وإحالة 178 شكوى للمحكمة العمالية، وتبقت 421 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.