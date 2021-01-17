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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

نائب محافظ سوهاج يتابع أعمال التجديد بمستشفى جهينة المركزي

الأحد 17/يناير/2021 - 11:24 ص
نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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قام السيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، بتفقد المركز الحضري الطبي بجهينة، والذي يعمل كبديل لمستشفى جهينة المركزي لحين الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بها، ترافقه اللجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج رقم "931" لسنة 2020، للمرور على المستشفيات والتأكد من استعداداتها بالأماكن المجهزة للعزل واستقبال حالات كورونا، حيث ضمت اللجنة مدير الإدارة الصحية، ومسئولي التفتيش المالي والإداري بالصحة وديوان عام المحافظة.

وتفقد نائب المحافظ صيدلية المركز الحضري، ومخزن الأدوية؛ للاطمئنان على وجود العلاج بكميات مناسبة للمواطنين المترددين على المركز، وتفقد كذلك "غرفة العزل، وبنك الدم، وقسم الأشعة، وقسم الحضانات"، مشيدًا بالتزام الأطقم الطبية بالمركز الحضري بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، موجهًا بالاهتمام بمستوى النظافة والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، والعمل على سرعة الأداء في استقبال الحالات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

كما تفقد "القاضي" أعمال الإحلال والتجديد بمستشفى جهينة المركزي، حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال بها 80%، مؤكدا حرص المحافظة على تذليل جميع المعوقات للانتهاء من تلك الأعمال وفقًا للبرنامج الزمني المحدد.

رافق نائب المحافظ خلال جولته كل من "أحمد البدري رئيس مركز ومدينة جهينة، والدكتور علاء غفير مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور عمر عبدالجابر مدير إدارة المستشفيات، والدكتور أحمد أبوالفتوح مدير المستشفى".

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