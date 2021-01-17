مواصلة أعمال التعقيم والتطهير لمكافحة كورونا بمطروح (صور)

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار جهود التطهير والتعقيم بنطاق المحافظة وذلك ضمن الاجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورنا حرصا على صحة وسلامة المواطنين.وأوضح محافظ مطروح أن جهود رجال القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية استمرت فى الدفع بسيارات التعقيم المتحركة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم لعدد من المواقع والمنشآت بنطاق المحافظة مضيفا ان يأتى ذلك ضمن خطة الوقاية الشاملة التى تنتهجها الدولة لمواجهة فيروس كورناوأضاف أن مجلس مدينة سيوة كثف أعمال رش وتطهير الشوارع والأرصفة وواجهات المحال التجارية بوسط المدينة، شارع أنور السادات، الرمل، بالإضافة إلى رش وتطهير مركبات المواطنين عشوائيًا بنطاق ميدان السوق، والرمل، ومدخل المدينة وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين