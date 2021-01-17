ارتفاع إصابات كورونا في بلغاريا لـ 211736

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا تسجيل 233 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من أصل 4 آلاف و628 فحصًا، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 211 ألف و736 حالة.وذكرت بيانات بوابة المعلومات الموحدة، وفقًا لوكالة أنباء (صوفيا) البلغارية اليوم الأحد، أنه خلال الفترة نفسها سجلت البلاد 17 وفاة فيما تماثل 296 شخصًا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.ووفقًا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات التي تحتاج إلى تلقي العلاج بالمستشفيات 3485 شخصًا من بينهم 340 حالة حرجة بوحدات العناية المُركزة.