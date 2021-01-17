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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

بينهم 74 من ذوى القدرات.. تعيين 3660 شابا بالجيزة خلال ديسمبر

الأحد 17/يناير/2021 - 11:05 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الجيزة بتعيين 3660 شابًا، بينهم 74 شابًا من ذوى القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 9543 راغب عمل منهم 100 من ذوي القدرات، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأوضح الوزير أنه تم استخراج 1673 شهادة قياس مستوى المهارة و1677 رخصة مزاولة الحرفة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

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