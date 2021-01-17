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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة في حريق شقة بالسلام: ماس كهربائي السبب

الأحد 17/يناير/2021 - 11:04 ص
حريق شقة
حريق شقة
حسام التمساح
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كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، حول الحريق الذي نشب أول أمس الجمعة، داخل شقة سكنية أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران.

كانت النيابة امرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

و تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، من إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة السلام دون وقوع أي إصابات، وأجرى رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعًا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، ثد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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