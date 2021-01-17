«العدل» الأمريكية تؤكد براءة أنصار ترامب من قتل المشرعين

أكد محققو وزارة العدل الأمريكية، اليوم الأحد، وبعد أيام من التحقيق المكثف، أنهم لم يجدوا حتى الآن أي دليل على أن أنصار الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الذين هاجموا مبنى الكونجرس (الكابيتول) الأسبوع الماضي خططوا لاحتجاز مسؤولين منتخبين وقتلهم، وذلك وفقًا لقناة العربية الإخبارية.وفي جلسة استماع في محكمة أريزونا بشأن اعتقال أحد مثيري الشغب جاكوب تشانسلي، الذي يؤمن بنظرية المؤامرة، ومن أتباع الحركة اليمينية المتطرفة "كيو-آنون"، تراجع المدعون الفيدراليون بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس، اليوم الأحد، عن اتهامات سابقة بأن أنصار ترامب كانوا يخططون لاحتجاز مسؤولين منتخبين وقتلهم في هجوم السادس من يناير في واشنطن.وكان المدعون قد تحدثوا في جلسة سابقة للمحكمة عن خطة القتل هذه للمطالبة بمواصلة توقيف جاكوب تشانسلي، 33 عاما، الذي اشتهر في جميع أنحاء العالم بصورته التي ظهر فيها بصدر عار وبزي قبلي وقرنين خلال أعمال الشغب.لكنهم عادوا وسحبوا التهم، بعد أن أوضحت وزارة العدل أنه على الرغم من الدعوات أثناء الهجوم إلى القبض على بعض المسؤولين المنتخبين وقتل نائب الرئيس مايك بنس، لم يتم العثور على دليل على وجود خطة من هذا النوع.