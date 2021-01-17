7 برامج تدريبية بمختلف التخصصات لرفع مستوى العاملين بمياه أسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد عن وضع خطة عاجلة للارتقاء بالمستوى المهني والذي سيعود بالنفع على مستوى الأداء المقدم للعملاء فى مجال المياه والصرف الصحى وينقل صورة صادقة لكل ما يحدث، باعتبار ان مجال التنمية المهنية والارتقاء بكفاءات الموارد البشرية للشركة أحد الأعمدة الحقيقية للنهوض بأي عمل مؤسسي.وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن الشركة قدمت مركزها للتدريب الإقليمى والمعد الارتقاء بالمستوى العلمى والفنى والمهارى لجميع العاملين بالشركة مما ينعكس بالإيجاب على أدائهم الوظيفى، فقد حقق المركز فى الأونة الأخيرة 7 برامج تدريب على مستوى الشركات.كما تم عمل تدريب اساسيات التشغيل لفنين الصرف الصحى وتم عمل تدريب لعدد 6 متدربين من كيميائين مسؤولى السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع شركة قنا للحصول على شهادة أوشا وتم عمل تدريب IC3 لعدد 20 متدرب لجميع التخصصات، وتم عمل تدريب اصول فنية لعدد 25 متدرب لمهندسين الاوصول الفنية بالاضافة إلى شركة سوهاج وتم عمل تدريب صم وبكم لعدد 13 متدرب لخدمة العملاء لتدعيمهم بمختلف سبل التواصل مع ذوى الاحتياجات الخاصة من ذوي الإعاقة السمعية أو البصرية اللازمة لكيفية التعامل مع الجمهور وتم عمل تدريب معونة المعامل لعدد 13 متدرب للحصول على شهادة الـــ ISO، تم عمل ورشة عمل بناء الاستراتيجية لعدد 30 متدرب لكوادر الشركة للعمل على الخطة وهناك بعض التدريبات مستمره مثل تدريب IC3 حتى تغطية جميع العاملين بالشركة، وورشة عمل بناء الاستراتيجية حتى عمل استراتيجية لخطة الشركة مع مطلع العام الجديد وبهذا نسعى إلى تطوير المهارات المهنية لجميع العاملين بالشركة بمختلف التخصصات المهنية.وأضاف الاستاذ اسلام حمدان مدير عام الإدارة العامة للتدريب بالشركة أن المركز يستمر فى تقديم الورش العملية والدورات النظرية للارتقاء بأبنائنا العاملين بالتعاون مع الشركات الشقيقة نحو تبادل الخبرات فيما بيننا وتحت رعاية الشركة القابضة للمياه وفى ضوء الخطة التدريبية المستقبلية.