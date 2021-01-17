بعد ظهور سيرين عبد النور بها.. الأحزمة العريضة موضة 2021

- الحزام مع فستان "Chanel"

- مع فستان "Philipp Plein"

- الحزام العريض مع البلوفر

الحزام العريض من أبرز الإطلالات لهذا العام، والذي يعطي مظهرا مميزا للغاية خاصة مع الفساتين، وانتشاره كذلك مع الفتيات التي ترتدي الحجاب، وبحسب دور الأزياء العالمية 2021، فقد برز الحزام العريض في العديد من العروض بتصاميم متنوعة، والتي نعرض عددا منها لتختاري منها ما يناسبك.وقد ظهرت سيرين عبد النور بالحزام العريض في أحدث إطلالاتها، ونسقته مع فستان أسود بدون أكمام وبتنورة واسعة.تم تنسيق الحزام العريض مع الفساتين في أكثر من إطلالة مميزة، مثل فستان Chanel الأبيض والأسود مع حزام أسود، وفستان كارولينا "Carolina Herrera" الأصفر، وحزام ايرديم "Erdem" الأسود مع الفستان المزين بطبعات الورود.ظهرت عارضة اترو Etro بفستان أسود قصير مع حزام أسود عريض، واعتمدت عارضة Philipp Plein الحزام الأسود العريض مع فستان قصير باللون الذهبي بقصّة عمودية.وقدمت ماركة "Philipp Plein" الحزام الأسود العريض مع تي شيرت أبيض مطبوع وسروال جلد لامع.ويمكن اعتماد الحزام العريض مع الكنزة أو البلوفر والتنورة مثل إطلالة جيجي حديد في عرض أزياء Isabel Marant، واعتمدت الحزام الأسود مع أزياء باللون الأبيض، كما قدمت ماركة Etro الحزام العريض مع بلوفر وسروال مرتفع الخصر.