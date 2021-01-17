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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعرف على أماكن 16 مقرا بالمرحلة الثانية لتعويضات النوبة بأسوان

الأحد 17/يناير/2021 - 10:56 ص
محافظ اسوان
محافظ اسوان
أسوان_إسراء توفيق
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ترصد '' الدستور'' الـ 16 مقرًا بالمرحلة الثانية لتعويضات النوبة على مستوى محافظة أسوان، وذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال لجان تعويضات النوبة لمستحقي المرحلة الثانية.

أولًا: بالنسبة لتعويضات التقنين وتملك الأراضي المقام عليها المساكن تشمل عدد 4 لجان بمركز ومدينة أسوان وهي:

اللجنة الأولى ومقرها الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان '' قاعة الاجتماعات'': وتشمل قرية غرب أسوان داخل الزمام، قرية غرب أسوان خارج الزمام، الطلبات المعلقة من المرحلة الأولى.

اللجنة الثانية حي جنوب المدينة: وتشمل غرب سهيل، المنشية الجديدة، الشلال.

اللجنة الثالثة حي غرب المدينة: وتشمل الشيخ هارون، نجع المحطة، عزبة الحدود، الكرور.

اللجنة الرابعة: وتشمل الجزيرة، السيل الريفي، الحصايا، قرية أبو الريش.


ثانيًا: تعويضات تقنين تقرير حق الانتفاع بالجزر بأراضي طرح النهر المقام عليها مساكن مقرها مبنى أملاك الدولة الخاصة بمنطقة المحمودية.

ثالثًا: بخصوص تعويضات المساكن'' سكن، نقدي'' تم تخصيص 10 وحدات تضامن اجتماعي بالقري التالية: بلانة، توشكى، عنيبة، نصر، المالكي، قورته، كلابشة، الدكة، أبو هور، دهميت.

رابعًا: تعويضات الأراضي الزراعية مقرها المراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو '' أرض قابلة للزراعة، نقدي''.

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