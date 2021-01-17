تعرف على أماكن 16 مقرا بالمرحلة الثانية لتعويضات النوبة بأسوان

ترصد '' الدستور'' الـ 16 مقرًا بالمرحلة الثانية لتعويضات النوبة على مستوى محافظة أسوان، وذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال لجان تعويضات النوبة لمستحقي المرحلة الثانية.أولًا: بالنسبة لتعويضات التقنين وتملك الأراضي المقام عليها المساكن تشمل عدد 4 لجان بمركز ومدينة أسوان وهي:اللجنة الأولى ومقرها الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان '' قاعة الاجتماعات'': وتشمل قرية غرب أسوان داخل الزمام، قرية غرب أسوان خارج الزمام، الطلبات المعلقة من المرحلة الأولى.اللجنة الثانية حي جنوب المدينة: وتشمل غرب سهيل، المنشية الجديدة، الشلال.اللجنة الثالثة حي غرب المدينة: وتشمل الشيخ هارون، نجع المحطة، عزبة الحدود، الكرور.اللجنة الرابعة: وتشمل الجزيرة، السيل الريفي، الحصايا، قرية أبو الريش.ثانيًا: تعويضات تقنين تقرير حق الانتفاع بالجزر بأراضي طرح النهر المقام عليها مساكن مقرها مبنى أملاك الدولة الخاصة بمنطقة المحمودية.ثالثًا: بخصوص تعويضات المساكن'' سكن، نقدي'' تم تخصيص 10 وحدات تضامن اجتماعي بالقري التالية: بلانة، توشكى، عنيبة، نصر، المالكي، قورته، كلابشة، الدكة، أبو هور، دهميت.رابعًا: تعويضات الأراضي الزراعية مقرها المراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو '' أرض قابلة للزراعة، نقدي''.