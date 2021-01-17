مقتل 48 شخصا وإصابة 97 في هجوم لميليشيات غرب دارفور

أفادت وكالة أنباء السودان، اليوم الأحد، مقتل 48 شخصا وإصابة 97 في هجوم للميليشيات على مدينة الجنينة.يأتي هذا فيما أعلن مجلس الوزراء السوداني، أنه تقرر إرسال وفد رفيع المستوى، بشكل عاجل، إلى مدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور (غرب السودان)، برئاسة النائب العام تاج السر الحبر، يضم ممثلين لكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية والعدلية، لمتابعة الأوضاع فيها، واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الوضع واستعادة الهدوء والاستقرار بالولاية، عقب أحداث عنف شهدتها.