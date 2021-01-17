بالأسماء.. هيئة مكتب «النواب» تختار التشكيل الجديد للجنة العامة

عقدت هيئة مكتب مجلس النواب، اجتماعا اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس المجلس.واختارت هيئة المكتب كلًا من النواب «ضياء الدين داود، مستقل، أحمد فؤاد أباظة، أقدم الأعضاء بالبرلمان، أحمد خليل خير الله، حزب النور، فريدى البياضي، المصرى الديمقراطى، عمرو يونس، مستقل»، في التشكيل الجديد للجنة العامة.تنص المادة 24 من لائحة البرلمان، على «تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من أولًا: الوكيلين، ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية، ثالثًا: ممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة ابتداءً من الفصل التشريعى التالى للعمل بهذه اللائحة».كما تنص «رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر، ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة في المادة (26) من هذه اللائحة».