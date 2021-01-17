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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«أسيوط الجامعي» يستقبل 10 آلاف مريض ويجري 357 عملية خلال عام

الأحد 17/يناير/2021 - 10:55 ص
مستشفى أسيوط الجامعي
مستشفى أسيوط الجامعي
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن حصاد مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي للعام الماضي، والذي شهد تحقيقه للعديد من الإنجازات والنجاحات الطبية والصحية، ولما يمثل من إضافة جديدة للخدمات الصحية المتخصصة التي تقدمها مستشفيات أسيوط الجامعية لملايين المرضى سنويا من مختلف محافظات الصعيد.

وأشار الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن عام 2020 شهد نجاح مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي في تقديم العديد من الخدمات الطبية والصحية للمترددين عليها والتخفيف عن كاهلهم متاعب ومشقة السفر، من خلال استقبال 10616 مريض بواقع 2941 حالة أطفال، و154 حالة أسنان، وحالة واحدة من أمراض القلب، و4456 أمراض باطنة، و785 حالات جراحة، و9 حالات من أمراض الجلدية، و1591 حالة جراحة عظام، و622 حالة نساء، و27 حالة جراحة التجميل.

كما استقبلت 4391 حالة من العيادات بواقع 1140 حال أطفال، و19 حالة من أمراض القلب، و511 حالة أسنان، و856 حالة باطنة، و311 حالة جراحة، و176 حالة جلدية، و767 حالة جراحة عظام، و610 حالة نساء، وحالة واحدة لجراحة التجميل.

من جهتها أوضحت الدكتورة غادة محمد سيد، مدير مستشفى أسيوط الجديدة، أن عام 2020 المنقضي شهد إجراء 357 عملية جراحة في مختلف التخصصات الطبية بواقع 59 عملية جراحية للنساء والتوليد، و120 جراحة عامة "مجانى "، و178 جراحة خاصة "علاج بأجر"، وكذلك افتتاح وحدة عمليات جراحة العظام.

وأشارت مدير مستشفى أسيوط الجديدة، إلى استمرار إدارة الجامعة في التوسع وزيادة وتطوير خدماتها الطبية والصحية في مختلف التخصصات، فمن المقرر أن يشهد عام 2021 افتتاح عدد من الوحدات والتي تضم استكمال وحدة المبتسرين، واستكمال وحدة الغسيل الكلوي المصغرة، واستكمال الجناح الثاني للعمليات، واستكمال العيادات الخارجية (أنف وأذن وحنجرة ورمد) بكامل تجهيزاتهم، وتجهيز مبنى يشمل العيادات الخارجية زيادة عدد الأسرة، وغرف إداريين وحدة غسيل كلى كاملة، بما يساهم في تعزيز كفاءة النظام الإداري الداعم للخدمات الطبية المقدمة.

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