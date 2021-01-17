قافلة طبية مجانية للهلال الأحمر في الشيخ زويد الأربعاء المقبل

تتوجه قافلة طبية من الهلال الأحمر إلى مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، الأربعاء المقبل؛ لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي، وصرف الأدوية اللازمة لهم، بالمجان.وقال وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، الدكتور طارق محمد كامل -في تصريح اليوم الأحد- إن القافلة تستمر 3 أيام متتالية، في تخصصات: الرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والمسالك البولية، والأطفال، والجراحة العامة، والباطنة.وأضاف كامل: إنه إلى جانب توقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية بالمجان؛ سيتم تحويل الحالات المرضية التي تحتاج إلى تحاليل طبية أو عمليات جراحية إلى مستشفى العريش العام لإجرائها مجانًا أيضًا.