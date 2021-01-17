رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقارير أمريكية: اقتحام الكونجرس كان فرصة ذهبية للاستخبارات العالمية

الأحد 17/يناير/2021 - 10:59 ص
اقتحام الكونجرس
اقتحام الكونجرس
أ ش أ
طباعة
كشفت التحقيقات الأمريكية حول وقائع اقتحام مؤيدي الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لمبنى الكونجرس الأمريكي عن دلائل أنشطة تجسسية تمت تحت ستار وغطاء هذا الاقتحام غير المسبوق في تاريخ الولايات المتحدة.

وقالت دورية "إنتلجنس نيوز" الأمريكية المتخصصة في شئون الاستخبارات ومكافحة التجسس، إن محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد تحليلهم لفيديوهات كاميرات المراقبة داخل مكاتب الكونجرس رصدوا قيام أشخاص بأعينهم من بين المقتحمين بالاستيلاء على أجهزة معينة في مكاتب نواب كونجرس من أعضاء لجان الدفاع والخدمات المسلحة والاستخبارات الوطنية، وذلك في خضم ارتباك الموقف الذي صاحب عملية اقتحام الكونجرس في السادس من يناير الجاري.

كما كشفت تحقيقات كاميرات المراقبة الداخلية التي عكف خبراء مكتب التحقيقات الفيدرالي على تحليلها بدقة، عن قيام مندسين - بعضهم من الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة- باستهداف حواسيب سطح مكتب في بعض غرف لجان الكونجرس الحساسة كغرف لجان الموازنة والتخطيط والخدمة المدنية والأمن الداخلي والشئون الخارجية والعلوم والتكنولوجيا، حيث قاموا بنقل محتوى تلك الحواسيب على هاردات تخزين كان بحوزتهم، أو قيامهم بنزع وسرقة وحدات تخزين المعلومات "الهاردات" الخاصة بتلك الأجهزة أو بالاستيلاء على الحواسيب المحمولة التي تركها أصحابها من أعضاء الكونجرس وفروا هاربين.

وقال خبير أمن المعلومات الأمريكي دافيد جويتس، إن الاندساس وسط حشود الجماهير الهائجة التي اقتحمت الكونجرس في السادس من يناير الجاري كان خير غطاء لعملاء الاستخبارات المعادية للولايات المتحدة للنفاذ إلى عمق معمل صناعة القرار الاستراتيجي للولايات المتحدة في لجان الكونجرس الحساسة.

وأكد خبير أمن المعلومات الأمريكي أن الفوضى التي صاحبت اقتحام مقر الكونجرس الأمريكي كانت فرصة ذهبية حقيقية سرعان ما استغلتها الاستخبارات المعادية للولايات المتحدة للنفاذ إلى لجان الكونجرس، ومعرفة ما كان يدور في عمق عقول أعضائها.

ولا يستبعد خبراء أمن المعلومات في الولايات المتحدة أن تكون أجهزة الاستخبارات المعادية قد دفعت خلال هياج مقتحمي الكونجرس بخبراء متخصصين في زرع كبسولات التنصت أو فك شفرات التأمين الخاصة بحواسيب الكونجرس المركزية وهو ما يتطلب عملية واسعة النطاق لتطهير مقر الكونجرس ومكاتب لجانه ومراكز معلوماته من أية كبسولات تنصت قد تم زرعها.

ويطالب خبراء أمن المعلومات من الإدارة الأمريكية القادمة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتأمين المعلومات المشفرة وتغيير أكواد الأمان لخزائن الأسرار الأمريكية، بنفس القدر الذي يحتم تعزيز إجراءات الأمن والحراسة الخارجية لمقر الكونجرس ومكاتبه الملحقة والتي من أهمها مكتبة الكونجرس الأمريكي التي تعد ثروة قومية أمريكية باعتبارها أكبر مركز للمعلومات في العالم وتحوي خزائنها ملايين الكتب والدراسات المهمة.

موضوعات متعلقة

الاستعلام عن معاش نقابة المعلمين 2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 17-1-2021

«بينهم منتج أفلام».. التصريح بدفن 4 انفجرت سيارتهم على محور 26 يوليو

مصدر بـ علمية كورونا: رصدنا تحورات في الفيروس.. والأعداد المعلنة ليست شاملة

الصور

image description

بدء أعمال تغطية ترعة بمركز صدفا بطول 250 مترا بأسيوط

image description

7 برامج تدريبية بمختلف التخصصات لرفع مستوى العاملين بمياه أسيوط

image description

غرامات ومحاضر لعدم ارتداء الكمامة على طرق دمياط (صور)

image description

والدة غريق قرية الزوامل: «ملحقتش أقوله يا بشمهندس» (فيديو)

image description

أسيوط: وضع خطة عاجلة لرفع مقالب القمامة بالمراكز والأحياء

الأكثر قراءة

مصدر بـ«علمية كورونا»: توقعات بارتفاع إصابات «كوفيد -19» بنهاية يناير

مصدر بـ علمية كورونا: رصدنا تحورات في الفيروس.. والأعداد المعلنة ليست شاملة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

تطورات الحالة الصحية لعبلة الكحلاوي وحقيقة إصابتها بكورونا

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

تطعيم الماليزيين العاملين في سنغافورة ضد كورونا

اكتشاف مجمع معبد قديم فى جنوب غربى الصين

مواعيد القطارات اليوم الأحد 17-1-2021

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
ماجد حبته
عزل رئيس سابق!
مؤمن المحمدي
هدف حسن شحاتة
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
المزيد

الثقافة

اليوم افتتاح المعرض الفردي للفنان طارق الشيخ «أنا»

«قيادة الحياة» محاضرة أونلاين بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

انطلاق ملتقى براعم ومواهب الدولى للفنون التشكيلية 25 فبراير

«البيت الفنى» يقدم مسرحية «ألمظ وسى عبدة».. قريبًا