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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

موقف إنساني يحسم الصراع بين هالة صدقي وزوجها

الأحد 17/يناير/2021 - 11:36 ص
هالة صدقي وزوجها
هالة صدقي وزوجها
هويدا سعيد
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كانت الفنانة هالة صدقي حديث مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، خلال الساعات الماضية بعد أن قامت بلفتة إنسانية، تجاه "حماها "بعد أن أنقذت حياته من موت محقق، بعد تجميع كمية من فصيلة دمة النادرة علي الرغم من المشاكل التي تجمعها مع زوجها منذ سنوات عدة.

و توجه زوجها سامح سامي بالشكر لها، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: «تخيلوا كده لما يكون في مشاكل طاحنة وقضايا مع أم أولادي وأول لما تسمع إن بابا اللي هو حماها في الرعاية المركزة تكون أول واحدة عنده هي والولاد».

وتابع زوج الفنانة هالة صدقي، قائلًا: «مش بس كده قلبت مصر كلها على أكياس دم ليه عشان فصيلة دمه نادرة.. طبعًا هي العظيمة أم ولادي هالة صدقي.. أشكرك جدا جدا لأنك أنقذتي حياة بابا يا أصيلة يا بنت الأصول»، وفي السطور التالية نروي قصة حبهم التي وصلت في النهاية إلي المحاكم.

- قصة زواجهما
زواج هالة من المحامي سامح سامي زكريا، كانت في منتصف عام 2007 بعد قصة حب جمعتهما، و
بعد عامين من الزواج رزقت هالة وزوجها بطفليها سام ومريم في مارس من عام 2009، يبلغ سام ومريم حاليا 12 عاما، ولا يظهران كثيرا مع والدتهم.

- بداية الأزمة

شكك زوجها سامح سامي في نسب أولاده منها وذلك بعد سنوات طويلة من إنجابهما، وكشف محامي زوج الفنانة هالة صدقي السابق، تفاصيل الأزمة من خلال فيديو له بث عبر مواقع التواصل الاجتماعي أوضح فيه أن موكله قام بعمل توكيل رسمي لهالة صدقي شامل كل أعماله وأمواله، وفي عام 2016 غادر إلى أمريكا، للعمل هناك واستكمال رحلته العلمية ليفاجأ بأن هالة صدقي قامت ببيع الأرض التي يمتلكها وأخذت أمواله من خلال التوكيل الذي تركه لها.

- تحليل DNA

وطالب بإجراء تحليل "DNA"، من أجل معرفة نسب أولاده منها، وذلك بعد أن علم بأنها وضعت بويضات لسيدة أخرى من أجل إنجابها، كان أول رد فعل من هالة على تلك التصريحات، أنها حذرت من تداول أي معلومات مغلوطة أو مضللة، سواء عن طريق أخبار صحفية أو مقاطع مصورة، بشأن خلافها مع زوجها سامح سامي، مؤكدة إنها سوف تلجأ للقضاء حال حدوث ذلك.

- رد فعل هالة صدقي

وقالت الفنانة في بيان لها، إنها فوجئت بمقطع مصور لأحد الأشخاص الذي يدعي أنه محامي، يتهمها فيه بالاستيلاء على أموال زوجها بموجب توكيل بشكل مثير للدهشة، ودون أي سند قانوني كما تطرق لبعض الأمور العائلية الخاصة، التي لم يبت فيها القضاء.

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