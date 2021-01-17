7 توصيات من اجتماع وزير التنمية بلجنة «تطوير قرى المحافظات»

انتهى اجتماع وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، بأعضاء اللجنة المشكلة لتنمية وتطوير القرى، منذ قليل، وخلص الاجتماع إلى عدة اتفاقيات وهي:- ضرورة سرعة تجميع البيانات والدراسات التي تمت على هذا الملف والخاصة بتطوير القرى، من قبل الهيئة العامة لتعاونيات البناء، وإرسال الإحداثيات الخاصة بالقرى والأراضي المقترحة للتوسع من قبل الهيئة إلى وزارة الري لتوقيعها على خرائط المياه الجوفية والإفادة عن المناطق المتاح بها مياه جوفية.- الاتفاق على سرعة إرسال الإحداثيات الخاصة بالقرى والاراضي المقترحة للتوسع من قبل الهيئة العلمة لتعاونيات البناء والإسكان الى وزارة الزراعة لتحديد الأراضي القابلة للاستصلاح.- تشكيل لجنة مصغرة برئاسة وزارة التنمية المحلية لزيارة القرى ومطابقة البيانات التي تم تجميعها من جميع الاطراف على أرض الواقع.- سرعة إرسال الإحداثيات الخاصة بالقرى والاراضي المقترحة للتوسع (سكني – زراعي - حرفي – صناعي – تجاري) وعدد ونسب المقيمين ممن تم عمل عقود للوحدات السكنية لهم لكل قرية، وعدد ونسب السكان المقيمين وتم تسليمهم أراضي زراعية بكل قرية وعدد الأفدنة المزروعة من إجمالي الأرض المخطط زراعتها في كل قرية وحجم الأراضي المحيطة المقترح دراسة استصلاحها.- دراسة قرى المركز القريبة من القرية الجديدة ( الأنشطة الاقتصادية القائمة - السكان – الخدمات – المرافق - الحرف البيئية واليدوية – المنتجات الموجودة - حجم الإنتاج المحصولي من المزروعات وأنواعها ) والمناطق الصناعية والحرفية القريبة والطرق المطلوب تطويرها أو إنشاءها للربط بين القرية الجديدة والمناطق الهامة (مناطق صناعية – المناطق التجارية – القرى المحيطة).- ضرورة عقد جلسات حوار مجتمعي على مستوى المركز مع المواطنين والأهالى والتواصل المباشر معهم لتدقيق احتياجاتهم ومتطلباتهم الفعلية لتوحيد جهود الدولة وجلعها أكثر فاعلية واستطلاع أرائهم عن الأنشطة الاقتصادية المناسبة للقرية.- وأكد "شعراوى" على أهمية وضع برنامج زمني دقيق للأعمال المطلوبة ووضع دراسة جدوي اقتصادية للمشروعات المقترح تنفيذها طبقًا لجلسات الحوار المجتمعى واللقاءات التى سيتم عقدها مع المواطنين، وحدد وزير التنمية المحلية نهاية الأسبوع الجارى لإرسال تقارير من المحافظات إلى الوزارة بما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع.