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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أمون مرتضى: أعمال تطوير مجزر الحمام تنتهي الشهر القادم

الأحد 17/يناير/2021 - 10:45 ص
أعمال تطوير مجزر
أعمال تطوير مجزر الحمام
ياسمين شعيب
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قال اللواء مهندس آمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى بمطروح، في بيان اعلامي له، أن جاري إنهاء تطوير مجزر مدينة الحمام.

وأكد رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى بمطروح، أن إجمالي أعمال تطوير المجزر بلغ 20 مليون جنيه مشيرا إلى أن أعمال التشطيبات النهائية للمجزر بدأت.

واشار إلى أنه تم وصول خطوط الذبح إلى منطقة التشوين مؤكدا على أنه سيتم الانتهاء من أعمال التطوير خلال شهر فبراير 2021 موضحا أن المشروع يتم تحت إشراف نخبة متميزة من مهندسي وفنيي الجهاز.

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