أمون مرتضى: أعمال تطوير مجزر الحمام تنتهي الشهر القادم

قال اللواء مهندس آمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى بمطروح، في بيان اعلامي له، أن جاري إنهاء تطوير مجزر مدينة الحمام.وأكد رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى بمطروح، أن إجمالي أعمال تطوير المجزر بلغ 20 مليون جنيه مشيرا إلى أن أعمال التشطيبات النهائية للمجزر بدأت.واشار إلى أنه تم وصول خطوط الذبح إلى منطقة التشوين مؤكدا على أنه سيتم الانتهاء من أعمال التطوير خلال شهر فبراير 2021 موضحا أن المشروع يتم تحت إشراف نخبة متميزة من مهندسي وفنيي الجهاز.