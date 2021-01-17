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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الدواء»: بدء تأهيل الشركات على طريقة استخدام منصة «برومات»

الأحد 17/يناير/2021 - 10:43 ص
هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلنت هيئة الدواء المصرية،عن عقد أولى ورش العمل الخاصة بتأهيل الشركات على طريقة استخدام المنصة الإلكترونية "برومات" لميكنة التقدم للحصول على الموافقات الخاصة بمواد التسويق والإعلان.

يأتي ذل في ظل توجه الدولة نحو بناء مصر الرقمية، وانطلاقا من الجهود الحثيثة التي تخطوها هيئة الدواء المصرية نحو التحول الرقمي، وميكنة كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة؛ بما يُسهم في تطوير ورفع كفاءة البنية المعلوماتية، ويحقق الاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات.

و من جانبه أشار الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أنه تم تنظيم ورشة العمل بالتعاون بين كل من الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية والإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، وأن الهدف من الورشة هو تعريف ممثلي الشركات بإجراءات التحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة لتنظيم مواد التسويق والإعلان.

كذلك العمل على تسهيل خطوات التقديم الإلكتروني الخاص بملفات الإدارة، وتسهيل خطوات متابعة واستكمال الطلبات الخاصة بالملفات، وربطها بالقواعد المعلنة، وذلك بما يضمن سهولة استيفاء الشركات للطلبات، وحفظ وتسجيل الملفات المقدمة الكترونيًا على مدار الساعة لسهولة استرجاعها.

كما أكدت الدكتورة شيرين عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، أن الورشة تضمنت التعريف بالمنصة الإلكترونية، تنفيذ تدريب عملي على استخدام المنصة، الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالسادة ممثلي الشركات؛ حتى يتسنى لهم سهولة التعامل مع المنصة.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على الإسراع في تطبيق وهيكلة برنامج رقمنة كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة، وتفعيل نظام الحوكمة الرشيدة، وسرعة وجودة تقديم الخدمة، ودعم شركات الدواء، وتذليل كافة العقبات الإدارية التي كانت تواجههم، وهو ما ينعكس بدوره على نشاط سوق الدواء، ويساهم في حصول المواطن على دواء آمن وفعال.

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