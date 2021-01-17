أراب نيوز: أردوغان يحاول إصلاح علاقاته مع أوروبا تخوفا من بايدن

- الأرقام تؤكد اعتماد تركيا الكبير على أوروبا



ـ أردوغان يبحث عن أي صديق



قالت صحيفة "أراب نيوز" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغانـ يحاول إصلاح العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وذلك لمواجهة الإدارة الامريكية الجديدة والتي من المحتمل أن تكون شديدة العداء مع تركيا.وهوت العلاقات بين أنقرة وبروكسل إلى أدنى مستوياته منذ أن فتحت تركيا رسميا محادثات للانضمام إلى التكتل عام 2005 وهي عملية مجمدة الآن، وبينما يتحدث أردوغان عن فتح "صفحة جديدة"، فإن قائمة المظالم الأوروبية طويلة.- عقوبات بسبب الغازففي الآونة الأخيرة، بدأت بروكسل في وضع قائمة بالعقوبات بسبب مطاردة تركيا للغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط ​​، مما أدى إلى مواجهة بحرية مع اليونان العام الماضي.كما أثارت التدخلات العسكرية المباشرة لأردوغان في الصراعات السورية والليبية غضبًا في أوروبا، بينما أزعج دعمه الصريح لأذربيجان في حرب ناغورني قرة باغ، التي استمرت ستة أسابيع حلفاء أرمينيا في جميع أنحاء الغرب، كما أن تهديدات أردوغان بإرسال ملايين اللاجئين السوريين وغيرهم من اللاجئين الذين تستضيفهم تركيا إلى أوروبا إذا فشل الاتحاد في توفير المزيد من التمويل، تشكل تهديدًا دائمًا.فيما قال دبلوماسي أوروبي لوكالة فرانس برس، أن "أنقرة لا تستطيع أن تتحمل تصعيدا مع كل من الولايات المتحدة وأوروبا، خاصة في ظل هذا الاقتصاد الهش.و تابعت الصحيفة:" لقد استحوذت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على 67.2 % من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا بين عامي 2002 و2018، وفقًا للبيانات الرسمية، ومع تراجع المعنويات الأجنبية، فقدت الليرة التركية خمس قيمتها مقابل الدولار العام الماضي، مما أجبر البنك المركزي على حرق معظم احتياطياته في محاولة لدعم العملة، ثم انفصل أردوغان عن صهره القوي بيرات البيرق، الذي شغل منصب وزير المالية وألقى باللوم عليه في مشاكل تركيا الاقتصادية، وعد أيام قليلة، ذكر أردوغان لأول مرة الإصلاحات و"فتح صفحة جديدة" في العلاقات مع أوروبا".قال إلكه تويغور، المحلل في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، ومعهد إلكانو الملكي: "يبحث أردوغان عن أصدقاء في أي مكان وفي كل مكان"، وتحقيقا لهذه الغاية، عقد أردوغان اجتماعا يوم الثلاثاء الماضي، مع سفراء الاتحاد الأوروبي - وصفه بعض المشاركين بأنه "إيجابي" بينما سيزور وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو بروكسل، وتبادل ماكرون وأردوغان أيضًا رسائل قال جاويش أوغلو إنها قد تساعد في إعادة تنشيط العلاقات، مما قد يؤدي إلى مكالمة عبر الهاتف محتملة.فيما يبدو أن فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على دونالد ترامب، الذي وصف الرئيس التركي ذات مرة بأنه "صديق جيد"، مسؤول جزئيًا على الأقل عن تحول أردوغان في لهجته، لان "انتصار بايدن أعاد خلط الأوراق، وتتوقع تركيا أن تكون الإدارة الأمريكية القادمة أقل ميلا إلى تركها خارج المأزق.