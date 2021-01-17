رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أراب نيوز: أردوغان يحاول إصلاح علاقاته مع أوروبا تخوفا من بايدن

الأحد 17/يناير/2021 - 12:08 م
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
طباعة
قالت صحيفة "أراب نيوز" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغانـ يحاول إصلاح العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وذلك لمواجهة الإدارة الامريكية الجديدة والتي من المحتمل أن تكون شديدة العداء مع تركيا.

وهوت العلاقات بين أنقرة وبروكسل إلى أدنى مستوياته منذ أن فتحت تركيا رسميا محادثات للانضمام إلى التكتل عام 2005 وهي عملية مجمدة الآن، وبينما يتحدث أردوغان عن فتح "صفحة جديدة"، فإن قائمة المظالم الأوروبية طويلة.
- عقوبات بسبب الغاز

ففي الآونة الأخيرة، بدأت بروكسل في وضع قائمة بالعقوبات بسبب مطاردة تركيا للغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط ​​، مما أدى إلى مواجهة بحرية مع اليونان العام الماضي.

كما أثارت التدخلات العسكرية المباشرة لأردوغان في الصراعات السورية والليبية غضبًا في أوروبا، بينما أزعج دعمه الصريح لأذربيجان في حرب ناغورني قرة باغ، التي استمرت ستة أسابيع حلفاء أرمينيا في جميع أنحاء الغرب، كما أن تهديدات أردوغان بإرسال ملايين اللاجئين السوريين وغيرهم من اللاجئين الذين تستضيفهم تركيا إلى أوروبا إذا فشل الاتحاد في توفير المزيد من التمويل، تشكل تهديدًا دائمًا.

فيما قال دبلوماسي أوروبي لوكالة فرانس برس، أن "أنقرة لا تستطيع أن تتحمل تصعيدا مع كل من الولايات المتحدة وأوروبا، خاصة في ظل هذا الاقتصاد الهش.

- الأرقام تؤكد اعتماد تركيا الكبير على أوروبا

و تابعت الصحيفة:" لقد استحوذت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على 67.2 % من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا بين عامي 2002 و2018، وفقًا للبيانات الرسمية، ومع تراجع المعنويات الأجنبية، فقدت الليرة التركية خمس قيمتها مقابل الدولار العام الماضي، مما أجبر البنك المركزي على حرق معظم احتياطياته في محاولة لدعم العملة، ثم انفصل أردوغان عن صهره القوي بيرات البيرق، الذي شغل منصب وزير المالية وألقى باللوم عليه في مشاكل تركيا الاقتصادية، وعد أيام قليلة، ذكر أردوغان لأول مرة الإصلاحات و"فتح صفحة جديدة" في العلاقات مع أوروبا".

ـ أردوغان يبحث عن أي صديق

قال إلكه تويغور، المحلل في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، ومعهد إلكانو الملكي: "يبحث أردوغان عن أصدقاء في أي مكان وفي كل مكان"، وتحقيقا لهذه الغاية، عقد أردوغان اجتماعا يوم الثلاثاء الماضي، مع سفراء الاتحاد الأوروبي - وصفه بعض المشاركين بأنه "إيجابي" بينما سيزور وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو بروكسل، وتبادل ماكرون وأردوغان أيضًا رسائل قال جاويش أوغلو إنها قد تساعد في إعادة تنشيط العلاقات، مما قد يؤدي إلى مكالمة عبر الهاتف محتملة.

فيما يبدو أن فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على دونالد ترامب، الذي وصف الرئيس التركي ذات مرة بأنه "صديق جيد"، مسؤول جزئيًا على الأقل عن تحول أردوغان في لهجته، لان "انتصار بايدن أعاد خلط الأوراق، وتتوقع تركيا أن تكون الإدارة الأمريكية القادمة أقل ميلا إلى تركها خارج المأزق.

موضوعات متعلقة

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

«البترول»: لا صحة لوجود أزمة بالغاز الطبيعي بمحطات الوقود

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 17-1-2021

حقيقة طلب أحمد فتحي العودة إلى الأهلي

الصور

image description

بدء أعمال تغطية ترعة بمركز صدفا بطول 250 مترا بأسيوط

image description

7 برامج تدريبية بمختلف التخصصات لرفع مستوى العاملين بمياه أسيوط

image description

غرامات ومحاضر لعدم ارتداء الكمامة على طرق دمياط (صور)

image description

والدة غريق قرية الزوامل: «ملحقتش أقوله يا بشمهندس» (فيديو)

image description

أسيوط: وضع خطة عاجلة لرفع مقالب القمامة بالمراكز والأحياء

الأكثر قراءة

مصدر بـ علمية كورونا: رصدنا تحورات في الفيروس.. والأعداد المعلنة ليست شاملة

مصدر بـ«علمية كورونا»: توقعات بارتفاع إصابات «كوفيد -19» بنهاية يناير

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

«البترول»: لا صحة لوجود أزمة بالغاز الطبيعي بمحطات الوقود

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

إعادة فتح المتاحف في المناطق الأقل تضررا من كورونا في إيطاليا

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

تطعيم الماليزيين العاملين في سنغافورة ضد كورونا

اكتشاف مجمع معبد قديم فى جنوب غربى الصين

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
ماجد حبته
عزل رئيس سابق!
مؤمن المحمدي
هدف حسن شحاتة
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
المزيد

الثقافة

«ثورة البنات.. حق اختيار الزوج» محاضرة في المجلس الأعلى للثقافة

جورج بهجوري يفتتح معرضه «اسكتشات» بجاليري مشربية

صدور النسخة الصينية لرواية «بيت الكراهية» للسوري محمد برهان

افتتاح معرض استعادي للفنان محمود عبد الله بجاليري مصر