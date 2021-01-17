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لايف ستايل

مع انتشار الموجة الثانية.. هل الزنك يحمي من كورونا؟

الأحد 17/يناير/2021 - 11:05 ص
الزنك
الزنك
هويدا سعيد
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يعد الزنك معدنًا أساسيًا لا يستطيع الجسم تكوينه بنفسه، وهو ما يعني أننا يجب أن نحصل عليه من نظامنا الغذائي أو من المكملات الغذائية، وبحسب موقع "helthline" فإن للزنك العديد من الأدوار المهمة في أجسامنا حاليًا حيث تلعب دورًا هامًا ة في الوقاية من فيروس كورونا COVID 19.

-أهميته للجسم

يلعب الزنك دورًا رئيسيًا في تنظيم عملية التمثيل الغذائي وجهاز المناعة على مر السنين، حيث أظهرت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات الزنك هم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى وبعض الحالات الصحية، بما في ذلك متلازمة التعب المزمن والسكري وأمراض الكلى والالتهاب الرئوي.

- هل يحمي الزنك من فيروس كورونا

وفقًا لصحيفة وقائع المعاهد الوطنية للصحة، فإن النقص الحاد في الزنك يثبط وظيفة المناعة، لأن الجسم يحتاج إلى الزنك لتطوير وتنشيط الخلايا اللمفاوية ومع ذلك، تنص المعاهد الوطنية للصحة على أن العديد من المشكلات المرتبطة بنقص الزنك يمكن تصحيحها عن طريق مكملات الزنك

و من الآمن أن نقول إن كل هذه الحقائق تؤدي إلى نتيجة واحدة وفقًا لديفيد هافلر، أستاذ علم الأعصاب وعلم الأحياء المناعي في كلية الطب بجامعة ييل: "من الواضح جدًا إذا كنت تعاني من نقص الزنك، فلن يعمل نظام المناعة لديك أيضًا".

و أشارت بعض الأبحاث إلى أن الزنك قد يساعد في تقوية جهاز المناعة ضد" كوفيد-19" المرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

- فائدته للرئة ومرضى الالتهاب الرئوي

تطبيق آخر محتمل للزنك هو تعديل الالتهاب، حيث تشير البيانات الحالية إلى أن أيونات الزنك لها تأثير مضاد للالتهابات، مما يقلل من تلف أنسجة الرئة في الالتهاب الرئوي. كما يساعد الزنك الجسم على مقاومة البكتيريا، ويحدث الالتهاب الرئوي الجرثومي بشكل متكرر في المرضى الذين يعانون من عدوى فيروسية ثانوية.

لذلك وفقًا للبحث الحالي، يمكن أن يقلل وضع الزنك الكافي من احتمال الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي المعدية والالتهاب الرئوي ومضاعفاته، وهناك أيضًا مؤشرات غير مباشرة على أن تناول الزنك قد يكون فعالًا في مكافحة فيروس كورونا، ولكن لا تزال هناك بيانات غير كافية للتوصيات.

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