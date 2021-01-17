«غواصو الخير» يتجهون للشرقية لانتشال جثمان «غريق ترعة الإسماعيلية»

توجه فريق من غواصي الإسكندرية، إلى محافظة الشرقية، صباح اليوم، للمساعدة في البحث عن غريق الشرقية المفقود في مياه ترعة الإسماعيلية، والذي ما زال البحث جاريًا عن جثمانه لليوم العاشر.وقال الدكتور رأفت حمزة الأستاذ المساعد بقسم تدريب الرياضات المائية بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية، أحد فريق غواصي الخير المتطوعين، إنه توجه فجر اليوم عدد من فريق الإسكندرية إلى محافظة الشرقية، للبحث وانتشال غريق ترعة الإسماعيلية.وأضاف حمزة لـ« الدستور»، أننا تكاتفنا لمحاولة انتشال الجثمان بإذن الله، ولا نطلب سوى الدعاء لتيسير الصعاب وفك الكرب، لراحة والدته بخروج نجلها، مشيرًا إلى أن قرية الغريق في حزن شديد نتمنى التوفيق في مهمتنا.وأكد أن غواصي الخير متواجدون في جميع أنحاء الجمهورية، ونحن نتعاون في جميع المحافظات في تلك الحوادث الصعبة والتي يكون البحث فيها على مدار عدة أيام.من جانبه قال إيهاب المالحي قائد فريق غواصي الخير المتطوعين لـ«الدستور»، إن مجموعة الإسكندرية تحركت منذ فجر اليوم الأحد للمشاركة في عمليات البحث، مشيرًا إلى أنه بالأمس كان هناك فريق آخر شارك فريق الإنقاذ النهري في البحث، ولكن لم يتم العثور على الغريق.وكان محمد السيد محمد دياب، 24 عامًا طالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة قد لقي مصرعه، إثر انزلاق سيارة من أعلى الكوبري، لتسقط في ترعة الإسماعيلية، يوم الجمعة الماضي، وما زال البحث جاريًا عن الجثمان حتى الآن.