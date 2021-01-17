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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021

الأحد 17/يناير/2021 - 10:59 ص
امتحانات
امتحانات
نعمات مدحت
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تستمر عمليات البحث حول موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021، من جانب الطلاب وأولياء الأمور بشكل مكثف خلال هذه الساعات، وخاصة بعد أن تم الإعلان عن نهاية الفصل الدراسي الأول يوم 14 يناير، وبدء إجازة نصف العام، والتي بدأت أمس السبت الموافق 16 يناير، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم 20 فبراير المقبل، حيث من المقرر تحديد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021 خلالها وفقا للخريطة الدراسية المعدلة بعد انتشار فيروس كورونا في مصر خلال الموجة الثانية بشكل كبير.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021

ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حول موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021 فإنه من المقرر أن تعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الفصول الدراسية ما عدا الثانوية العامة عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، إذا لم تستجد في الأحوال الصحية أمورًا جديدة وتقديرًا للموقف الصحي في مصر.

موعد امتحانات التجريبي للثانوية العامة

أكدت وزارة التربية أن الامتحانات التجريبي الخاصة بالثانوية العامة ستعقد عقب الانتهاء من إجازة نصف العام التي من المقرر أن تنتهي يوم 20 فبراير القادم، وأن موعد امتحانات الثانوية سيكون يوم 19 يونيو حتى الآن، ولم تجري أي تعديلات في موعدها.

موعد الامتحانات في الجامعات

وطبقا للتعليمات والتقارير التي صرح بها المجلس الأعلى للجامعات، فإنه أكد أن موعد الامتحانات في الجامعات لم يحدد بعد، وأنه من الممكن أن تجرى بعد أجازة نصف العام، وتم استكمال الدراسة عن بعد وفقا لما تم في التعليم قبل الجامعي.

بدء الدراسة عن بعد

ويشار إلى أن وزارة التربية والتعليم، أصدرت قرارًا بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الموجة الثانية أن يستكمل الطلاب  تدريس المناهج الدراسية، اعتبارًا من السبت الماضي الموافق 2 يناير 2021، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي يوم 14 يناير الجاري 2021 ، وذلك بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحصول على الحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية بدون محذوفات من المناهج.

المنصات التعليمية الإلكترونية

وبعد عرض موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021، من جانبها قامت وزارة التربية والتعليم بإطلاق العديد من المنصات التعليمية الإلكترونية أبرزها: حصص، وذاكر، ادمودو، بنك المعرفة المصري، منصة بث مباشر، مكتبات إلكترونية، حرصا على الطلاب وسلامتهم، ولمتابعة دروسهم أولا بأول.

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