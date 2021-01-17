إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

أصيب أربعة أشخاص، اليوم الأحد، فى حادث تصادم دراجة بخارية بتوك توك على طريق صفط - ميدوم بمركز الواسطى شمال بنى سويف.ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف كلا من عبد الله عباس عبد الله 53 سنة مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري، ورجاء شعبان أحمد 37 سنة مصابا بجروح وكدمات متفرقة، وعوض علي عوض 55 سنة مصابا بجروح وكدمات متفرقة، وأحمد يحيي شعبان 16 سنة مصابا بجروح وكدمات متفرقة واشتباه كسر بالذراع الأيسر وجميعهم مقيمون بقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، إلى مستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم.