23 ألفا و586 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

سجلت السلطات الروسية 23 ألفا و586 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى 3 ملايين و568 ألفا و209 إصابات.وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا"، في بيان له اليوم الأحد، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية، مشيرا إلى تسجيل 481 وفاة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 65 ألفا و566 وفاة.وأضاف البيان أن 23 ألفا و440 شخصا تعافوا من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي المتعافين إلى مليونين و960 ألفا و431 شخصا.من جانبها، أعلنت هيئة حماية المستهلك في روسيا عن إجراء أكثر من 96.2 مليون اختبار للكشف عن الفيروس التاجي في عموم روسيا منذ بداية انتشار الوباء في مارس الماضي.