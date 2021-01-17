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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بـ «واتساب وماسنجر».. حبس سيدة تروج للدعارة «أونلاين» بمدينة نصر

الأحد 17/يناير/2021 - 10:26 ص
حبس
حبس
حسام التمساح
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أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، برئاسة محمود صلاح، بحبس فتاة بتهمة إدارة صفحة لترويج الأعمال المنافية للآداب تحت ستار الزواج العرفي، لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت معلومات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، أكدت وجود صفحة على أحد المواقع على شبكة الإنترنت، تبدى من خلالها المعلنة استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالي، وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد القائمة بإنشاء الصفحة وتم ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

وبمواجهتها أقرت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي، وأضافت بأنها قد قامت بإنشاء الصفحة لذات الغرض، كما تم ضبط هاتف محمول "يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم عبر تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي "ماسنجر وواتساب"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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