صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

تجاهلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية التراجعات التى منيت بها أسواق المال الأمريكية بنهاية معاملات الأسبوع الماضي، لتستهل تعاملات اليوم الأحد - أولى تداولات الأسبوع على صعود جماعي.وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 11458 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 2332 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 13896 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 4423 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 2266 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 3263 نقطة.وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 3 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أوهبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم الحديد والصلب الصمرية، المجموعة المصرية العقارية، العربية للصناعات الهندسية.في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، برايم القابضة للاستثمارات المالية، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 5 آلاف سهم، 20 ألف سهم، 600 ألف سهم، 50 ألف سهم، 250 ألف سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، السويس للأسمنت، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 512.9 ألف سهم، 34.9 ألف سهم، 6875 سهم، 40 ألف سهم، على التوالي، وباع نظام الإثابة والتحفير للعاملين بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك 62 ألف سهم.فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 64.6 ألف سهم، 6376 سهم، 2000 سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركات الأهلي للتنمية والاستثمار، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 20 ألف سهم، 495.6 ألف سهم، 7500 سهم، على التوالي.في سياق آخر أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي. إل.سي، تحالف أوراسكوم للإنشاءات وسيمنز والمقاولون العرب، قد وقع مذكرة تفاهم مع الهيئة القومية للأنفاق (NAT) لتصميم وبناء وتشغيل أول منظومة متكاملة لقطار فائق السرعة في مصر، تشمل الاتفاقية نظام شبكة سكك حديدية على طول 1000 كم. يمتد أول خط قطار فائق السرعة عبر 460 كيلومترًا بقيمة تبلغ حوالي 3 مليار دولار أمريكي، وسيربط هذا الخط الأولي، والذي سيكون أيضًا قابلًا لنقل البضائع، مدينة العين السخنة بمدينة العلمين مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة.في سياق منفصل أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن توقيع عقد بين الشركة العربية للاستثمار العمراني، مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشراء 5 آلاف فدان (21 مليون متر مربع) من الأراضى في شرق القاهرة بمدينة حدائق العاصمة.