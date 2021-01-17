علماء «ووهان»: تعرضنا لعضات خفافيش

كشف الفريق الأممى الذى وصل قبل أيام إلى مدينة ووهان الصينية، منشأ كورونا، بحثا عن أصل الفيروس الذي اجتاح العالم منذ ديسمبر 2019 مخلفا ملايين الإصابات، عن معطيات صادمة وإن كانت قديمة، فقد تشكل معلومات مفيد لفريق التحقيق.وأقر عدد من العلماء في معهد ووهان للفيروسات أنهم تعرضوا خلال أبحاث أجروها سابقا، لعضات خفافيش في كهف كان يحوي أنواعا مصابة بفيروسات كورونا.وقال أحد العلماء، إن أنياب خفاش اخترقت قفازات كان يرتديها، فيما أحس بوخز إبرة، وفقا لما نقلته صحيفة ديلى ميل البريطانية.كما أظهرت صور قديمة بثها طاقم تابع للتلفزيون الصيني عام 2017، باحثين في معهد ووهان يفحصون خفافيش دون ارتداء أي كمامات أو قفازات، بحسب المعايير الصحية والبروتوكولات التي تفرضها منظمة الصحة العالمية.وجددت الخارجية الأمريكية قبل يومين اتهاماتها للصين بالتستر على أصل الوباء. وقال وزير الخارجية مايك بومبيو إن أمراضا مشابهة لكورونا كانت منتشرة بالفعل في خريف العام 2019 بين موظفي معهد ووهان، المدينة التي اكتشِف فيها الفيروس للمرة الأولى.وطالب بومبيو فريق منظمة الصحة العالمية بالضغط على حكومة الصين بشأن هذه المعلومات الجديدة.يذكر أن وزارة الصحة الصينية، أعلنت الاثنين الماضي أن فريق الصحة العالمية الذي كان من المفترض أن يزور الصين في وقت سابق للتحقيق في منشأ الوباء بدأ مهمته الخميس.وتعد هذه الزيارة في غاية الحساسية لبكين الحريصة على عدم تحمل أي مسؤولية في انتشار الوباء الذي أودى بحياة مليوني شخص عبر العالم، وألغيت في اللحظة الأخيرة قبل أسبوعين لعدم استكمال التصريحات الضرورية للفريق.