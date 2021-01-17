انطلاق أعمال لجان المرحلة الثانية لتعويض أهالي النوبة

انطلقت أعمال لجان تعويضات النوبة لمستحقي المرحلة الثانية، اليوم الأحد، لتلقي طلبات من المستحقين والمستندات الثبوتية للمسجل أسمائهم بكشوف الحصر.وبلغ عدد المستحقين من لتعويضات المرحلة الثانية 5329 مستحقًا، وشملت استعدادات محافظة أسوان لبدء المرحلة الثانية لتعويضات النوبة بتخصيص 16 مقرًا ومنفذًا لتلقي الطلبات من المستحقين والمستندات الثبوتية لهذه الطلبات.ووزعت المقرات كالتالي؛ بالنسبة لتعويضات متضررى إنشاء وتعلية خزان أسوان والتقنين لتملك الأراضي المقامة عليها المساكن، بمقرات أحياء مركز ومدينة أسوان، بالإضافة إلى مقر آخر بالمراقبة العامة للتنمية الريفية بكوم أمبو، وذلك لتعويضات الأراضي الزراعية.وشملت المقرات؛ تحديد مقر مبنى أملاك الدولة الخاصة بمنطقة المحمودية لتعويضات التقنين لتقرير حق الإنتفاع بالجزر، وتخصيص 10 وحدات للتضامن الاجتماعي بقرى مركز نصر النوبة لصرف التعويضات السكنية والنقدية لمتضررى إنشاء السد العالي.