نائب: سنعمل تحت قبة البرلمان لتلبية احتياجات المواطن المصري

قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، وعضو مجلس النواب، إن الحزب يمتلك رؤى عديدة سيتقدم بها خلال الفترة المقبلة تحت قبة البرلمان بالإضافة لمشروعات القوانين التي يعمل عليها عدد من المتخصصين من قيادات حزب العدل، فى مختلف المجالات التي تهم كافة المواطنين وبخاصة أبناء الطبقة الوسطى.ولفت إمام، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحزب سيعمل تحت قبة البرلمان على تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين وتوفير حياة كريمة له ودعمه بالتشريعات التي تعمل على تلبية مطالبه.وأكد أن مجلس النواب الجديد ضم العديد من الكوادر الشبابية من مختلف التخصصات فضلا عن القائمة الوطنية من أجل مصر التي ضمنت تمثيل جميع الفئات وأطياف الشعب.