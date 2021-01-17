ارتفاع إصابات كورونا في سنغافورة لـ59 ألفا و113

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الأحد، ارتفاع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في البلاد إلى 59 ألفا و113 حالة، وذلك بعد تسجيل 30 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة - حسبما نقلت صحيفة (توداي أونلاين) السنغافورية - أن الإصابات الجديدة تضمنت 28 حالة وافدة من الخارج، وتم اكتشافها في الحجر الصحي عند وصولهم وحالتين من العمال الأجانب.. مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة؛ ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس عند 29 حالة.. بينما بلغ إجمالي عدد المتعافين 58 ألفا و771 حالة.