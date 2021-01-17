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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ننشر تشكيل لجنة تطوير القرى برئاسة وزير التنمية وعضوية 9 محافظين

الأحد 17/يناير/2021 - 10:14 ص
اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى
أحمد أبو المحاسن
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ترأس اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الاجتماع الأول للجنة، المشكلة برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية عدد من الوزارات والجهات (وزارة الدفاع – الهيئة الهندسية للقوات المسلحة – وزارة الإسكان – وزارة الموارد المائية والري – هيئة الرقابة الإدارية) والمحافظات المعنية، لدراسة الموقف الحالي لـ33 قرية من القرى المستحدثة فى 9 محافظات.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن أعضاء اللجنة هم محافظو كل من: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان. بمقر الوزارة بحضور كافة أعضاءها ومشاركة 9 محافظين عبر الفيديو كونفرانس وهم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا واللواء عصام سعد محافظ أسيوط واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج واللواء أشرف الداودي محافظ قنا والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، كما شارك في الاجتماع الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأكد وزير التنمية المحلية، إن اللجنة المشكلة تستهدف العمل على تطوير القرى وفق رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، 2030.

من جانبه عرض المحافظون، ملامح الوضع الراهن والمقترحات التنموية المطلوبة للقرى التابعة لهم ونسب الأشغال في كل قرية.

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