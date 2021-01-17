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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يعتزم توقيع مجموعة من الأوامر التنفيذية لإعادة مكانة أمريكا عالميًا

الأحد 17/يناير/2021 - 10:12 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، أنه سيوقع في اليوم الأول من رئاسته سلسلة من الأوامر التنفيذية، في وقت تم حشد عناصر الشرطة في كل أنحاء الولايات المتحدة استعدادًا ليوم انتقال السلطة الأربعاء المقبل.

وتتعلق تلك الأوامر التنفيذية بالتصدي لجائحة كورونا وتدهور الاقتصاد الأميركي واللامساواة العرقية والتغيّر المناخي، وفق ما أعلن رون كلين، أحد كبار مستشاري بايدن، وهى أزمات تستوجب تحركًا عاجلًا، موضحا أن بايدن يريد التصرف بسرعة لإعادة مكانة أميركا في العالم.

وقال كلين الذي سيتولى منصب كبير موظفي البيت الأبيض، إن الرئيس المنتخب بايدن سيتحرك ليس فقط من أجل إصلاح الأضرار الأكثر خطورةً التي تسببت بها حكومة (الرئيس دونالد) ترامب، لكن أيضًا من أجل فتح المجال أمام البلاد للتقدم، مشيرًا إلى نية الرئيس الجديد إعادة بلاده إلى اتفاق باريس للمناخ.

وبدأ العمل باجراءات أمنية هائلة في واشنطن وكذلك في عواصم عدة ولايات خشية من أعمال عنف من جانب مؤيدي دونالد ترامب يوم التنصيب الأربعاء.

وبتوليه الرئاسة الأميركية خلفا لدونالد ترامب، يرث بايدن مجموعة من التحديات الكبرى.

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