مصدر بـ«علمية كورونا»: توقعات بارتفاع إصابات «كوفيد -19» بنهاية يناير

قال المصدر باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إن هناك توقعات بعودة ارتفاع الإصابات بـ«كوفيد -19» نهاية الشهر يناير الجاري.لكن المصدر، أكد في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، توفر جميع المستلزمات وأدوية البروتوكولات العلمية في جميع المستشفيات التي تم تخصيصها لتكون مستشفيات عزل والتي تم تخصيصها لاستقبال حالات الإصابة من بكورونا.ولفت إلى أن اللجنة في انتظار الدفعات التي تم الاتفاق عليها لتوفيرها للمواطنين من اللقاحات المستخدمة ضد فيروس كورونا، مؤكدا أن اللقاح الصيني «سينوفارم» من آمن اللقاحات التي سيتم توفيرها أولًا، مشيرًا إلى أنه يجري فحوصات على اللقاحات الأخري مثل لقاح أسترازينيكا وفايزر وموديرنا، مؤكدًا أن القادة السياسية تسعى لتوفير كل ما هو آمن لتأمين المواطنين.