رئيس صناعة البرلمان: تشجيع المنتج المحلي أولوية على أجندة اللجنة

قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن القيادة السياسية استطاعت أن توفر للصناعة المحلية الطاقة والأماكن والمصانع وتسهيل إجراءات إنشاء المجمعات الصناعية وغيرها من المزايا الجيدة ولكن ما زال هناك بعض العراقيل التي تعترض طريق المستثمرين وتحتاج لمزيد من البحث والدراسة ووضع الحلول اللازمة لها.ولفت محمود، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن اللجنة تسعى لتحقيق غاية هامة ألا وهي دعم الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية بل والإقليمية والعالمية.وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعمل على إعداد حزمة تشريعية قوية تعمل على دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين وصناع مصر، ودعم كافة الخطوات التي اتخذتها القيادة السياسية لدعم الصناعة المحلية، وتشجيع المنتج المصري على الصمود أمام المنتجات العالمية في الأسواق المختلفة.