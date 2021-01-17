مطالبات بزيادة الجامعات المصرية المعترف بها في الكويت

كشف رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع مصر أحمد المعضادي، عن استعداد الاتحاد لتنسيق مقابلة مع وكيل وزارة التعليم العالي الكويتية، الدكتور صبيح المخيزيم، خلال الأيام المقبلة؛ لعرض مجموعة من المطالبات، أبرزها زيادة عدد الجامعات المصرية المعترف بها من قبل الوزارة.وقال «المعضادي» - في تصريح لصحيفة «الجريدة» الكويتية، اليوم الأحد - إن هناك أعدادًا كثيرة من الطلبة يرغبون باستكمال دراستهم في الجامعات المصرية، وفي تخصصات مختلفة، إلا أن اعتراف وزارة التعلم العالي الكويتية بسبع جامعات فقط، هى «القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، المنصورة، أسيوط، الأزهر، والجامعة الأمريكية بالقاهرة»، يعوق تحقيق رغبتهم.وأضاف أن اللقاء سيشمل أيضا المطالبة بزيادة المكافأة الاجتماعية المالية، مشيرًا إلى أن الطلبة لديهم احتياجات كثيرة تتطلب زيادة في المكافأة الاجتماعية، وصرف جميع البدلات التي يحصلون عليها في مختلف الدول الأخرى، فضلًا عن المطالبة بالسماح للموظفين باستكمال دراستهم وهم على رأس عملهم.