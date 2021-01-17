4 لجان برلمانية تجتمع لناقشة خطة عملها بدور الانعقاد الأول

تعقد 4 لجان برلمانية، اليوم الأحد، اجتماعات لمناقشة خطة العمل الجديدة الخاصة بدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني.وضتم اللجان، لجنة الشئون الاقتصادية، التي تعقد اجتماعًا برئاسة النائب أحمد سمير؛ لمناقشة خطة العمل.كما تعقد لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب حسام عوض الله، اجتماعًا؛ لمناقشة خطة العمل.هذا وتعقد لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعًا لبحث الملفات المطروحة على طاولة اللجنة والتشريعات المعلقة، وخطة عمل الفترة المقبلة، كما تعقد لجنة الإسكان بمجلس اجتماعًا؛ لمناقشة خطة العمل.