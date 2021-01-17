استطلاع رأي حديث: رئيسا بلديتي أنقرة وإسطنبول يتفوقان على أردوغان

أظهر أحدث استطلاع أجرته شركة أوراسيا لاستطلاعات الرأي حول الانتخابات الرئاسية المقبلة في تركيا، تفوق كلا من رئيسا بلديتي أنقرة وإسطنبول على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وقلت صحيفة "جمهورييت" التركية عن الاستطلاع الذي طرح سؤال: هل ستصوت لمن سيترشح ضد أردوغان في الانتخابات الرئاسية القادمة؟، فكانت الإجابة انه في حالة ترشح رئيس بلدية إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، صوّت 42.1% من المشاركين لصالحه، فيما صوت 37.2% من المشاركين لصالح الرئيس أردوغان.وفي حالة ترشح رئيس بلدية أنقرة عن حزب الشعب الجمهوري، منصور يافاش، فقد أكد 42.7% من المشاركين أنهم سيصوتون لـ يافاش، فيما أكد 36.9% انهم سيصوتون لأردوغان.في نفس الاستطلاع، لوحظ أن رئيسة حزب الخير، ميرال أكشنار، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، اقتربا بسرعة من أردوغان، حيث حصل أردوغان على 37.4% من الأصوات، حيث كان معدل كيليتشدار أوغلو 35.9%. بينما حصلت أكشنار على 36.4٪.