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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

اليوم.. «دفاع البرلمان» تستكمل مناقشة تعديلات قانون المرور الجديد

الأحد 17/يناير/2021 - 10:03 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
عائشة حسن
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تعقد لجنة الدفاع والأمن القوم بمجلس النواب، برئاسة النائب كمال عامر، اجتماعًا، اليوم الأحد؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وكانت اللجنة في الدورة البرلمانية السابقة كانت قد انتهت من مناقشة غالبية مواد القانون، وأدخلت عليها بعض التعديلات، الخاصة بالعقوبات فيما يتعلق بقواعد السير على الطرق والقيادة بسرعات متجاوزة.

كما تضمنت التعديلات استحداث نظام النقاط للتعامل مع المخالفات المرورية، أهمها خصم 5 نقاط مرورية، في حالة ارتكاب جرائم السرعات الجنونية، مع تعليق رخصة القيادة لحين الحصول على دوره فى التوعية المرورية وإتمامها بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 10 أيام.

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