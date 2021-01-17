صحف الإمارات تسلط الضوء على استمرار ميليشيات الحوثى فى تهديد المنطقة

سلطت الصحف الإماراتية، الضوء على استمرار ميليشيات الحوثي في تهديد أمن واستقرار المنطقة واستهدافها السعودية الشقيقة بثلاث طائرات مفخخة دون طيار، ما يعد انتهاكًا جديدًا لاتفاق ستوكهولم.وذكرت صحيفة (الاتحاد) - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان "أمن واحد" - أن ميليشيات الحوثي الانقلابية لن تنجح في أي مخطط إرهابي لاستهداف السعودية، ولن تتمكن سواء بصواريخها، أو طائراتها المسيّرة المفخخة، المستوردة من إيران، في تهديد أمن بلاد الحرمين الشريفين.وأضافت أن محاولة ميليشيات الحوثي الأخيرة إطلاق ثلاث طائرات مفخخة دون طيار من الحديدة إلى المملكة، تعد انتهاكًا جديدًا لقرار وقف النار المعروف بـ«اتفاق ستوكهولم» الخاضعة بموجبه المحافظة اليمنية إلى هدنة أممية تحظر الأعمال العدائية، وتؤكد مجددًا الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، وسعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار، وبالتالي يعزز سريان القرار الأمريكي بتصنيف هذه الجماعة منظمة إرهابية، اعتبارًا من بعد غدٍ الثلاثاء.من جانبها، أكدت صحيفة (البيان) تحت عنوان "الحزم المطلوب تجاه الحوثي"، أن ميليشيا الحوثي لم تفهم درس إدراجها في القائمة الأمريكية السوداء للمنظمات الإرهابية، مشيرة إلى أن هذا التصنيف حصيلة سنوات من الإرهاب الحوثي ضد الأعيان المدنية، داخل الأراضي اليمنية وخارجها، حيث ألحقت أضرارًا بالسكان المدنيين وممتلكاتهم، الأمر الذي يؤكد بشكل أكبر صوابية الاتجاه الأمريكي في تصنيف الميليشيا منظمة إرهابية.أما صحيفة (الوطن)، فأوضحت تحت عنوان "إرهاب الجبناء"، أن محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية الاعتداء السافر على السعودية الشقيقة بالمسيرات المفخخة، لا تستهدف فقط التشويش على اتفاق الرياض أو ضمن المخطط الذي يعمل على تقويض جميع فرص الحل التي يمكن أن تضع حدًا لما يعاني منه الشعب اليمني الشقيق منذ خروج المحاولة الانقلابية إلى العلن، بل هو استهداف لأمن وسلامة واستقرار منطقة الخليج العربي برمتها.