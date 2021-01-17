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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مرشح المعارضة في أوغندا يقرر الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية

الأحد 17/يناير/2021 - 10:02 ص
أوغندا الانتخابات
أوغندا الانتخابات الرئاسية
وكالات
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ذكر مرشح المعارضة في أوغندا، بوبي واين اليوم الأحد إنه سيطعن بشكل قانوني على نتائج الانتخابات الرئاسية التي شهدت إعادة انتخاب الرئيس، يوري موسيفيني، مطالبا أنصاره بالامتناع عن العنف.

وقال واين في تغريدة له عبر حساب حزبه "منصة الوحدة الوطنية" على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "اتخذ هذا القرار القيادي المؤلم لكن لا مفر منه لحثكم على التخلي عن أي شكل من العنف، حيث نستعد للطعن على النتيجة وعيوبها الصارخة من خلال محاكم القانون من أجل انتصارنا على المدى الطويل ولأجل أوغندا".

وأضاف نجم البوب، الذي تحول إلى سياسي، واسمه الحقيقي روبرت كياجولاني إنه تم اتخاذ القرار بعد التشاور مع القيادة العليا لحزب "منصة الوحدة الوطنية".

ويزعم واين وحزبه حدوث "تزوير واسع النطاق" خلال انتخابات 14 يناير، التي تم اعتبارها أول انتخابات في أوغندا كانت تشكل تهديدا حقيقيا لحكم موسيفيني.

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