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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مع اقتراب تنصيب بايدن.. تفاصيل القبض على رجل مسلح في واشنطن

الأحد 17/يناير/2021 - 10:02 ص
القبض على رجل مسلح
القبض على رجل مسلح
منار أحمد
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كشفت صحيفة واشنطن بوست الامريكية، اليوم الاحد، تفاصيل الحادث في محيط الكابيتول، بعد ساعات من إعلان الشرطة الأمريكية وتوقيف رجل مسلح ومدجج بالذخيرة، وحاول عبور إحدى نقاط التفتيش المقامة في محيط الكابيتول، حيث ستقام الأربعاء مراسم تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن، أوضح الرجل أنه لم يكن يخطط لأي عمل عدواني، مؤكدًا أنه ضل طريقه.

ونقلت الصحيفة عن ويسلي ألين بيلر، البالغ من العمر 31 عاما، أن حاول عبور نقطة تفتيش بالقرب من مقر الكونغرس بسيارته، حيث قابله ضباط شرطة "الكابيتول" وضبطوا معه سلاحًا ناريًا وذخيرة، وفقا لوثائق المحكمة.

وقال متحدث باسم شرطة "الكابيتول" إن "بيلر" اعتقل بتهمة حمل مسدس بدون ترخيص وحيازة سلاح ناري غير مسجل وحيازة ذخيرة غير مسجلة، ورغم عدم اعتراض الادعاء، إلا أن "بيلر" أفرج عنه بعد تعهد شخصي، لكنه لم يسمح له بالعودة لمدينته إلا للمثول أمام المحكمة أو لقاء محاميه.

فيما ادعى "بيلر" الذي يعمل حارس أمن في واشنطن، أنه نسي سلاحه الناري في السيارة عندما غادر منزله في فيرجينيا، مؤكدًا أنه يملك رخصة حمل السلاح، مضيفا "توقفت في نقطة التفتيش بعد أن ضللت الطريق في العاصمة، لأنني من أبناء الريف"، كما اعتبر أن أوراق الاعتماد التي حصل عليها كانت كافية لدخول المنطقة، مضيفا: "لست مجرما. لا أريد أن يعتقد أطفالي بأنني شخص سيئ".

بدورها، كشفت شرطة الكابيتول في أوراق الاتهام أن "بيلر" غير مصرح له بدخول المنطقة المحظورة بشهادة الاعتماد التي قدمها، مشيرة في بيان إلى أنه قدم أوراق اعتماد غير حكومية.

إلى ذلك، أفاد شخص على دراية بأفعال "بيلر" لواشنطن بوست، والذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأن القضية لا تزال منظورة، إنه ليس له علاقات متطرفة وتعاون بشكل كامل مع المحققين، قبل أن تتم تبرئته من أغلب التهم باستثناء حمل المسدس بدون ترخيص.

يشار إلى أن سلطات واشنطن كانت حوّلت العاصمة الأمريكية في الأيام الماضية منطقة أمنية وقد نشرت حواجز إسمنتية وأسلاكا شائكة في المنطقة المحيطة بمقر الكونغرس، الذي تعرّض في 6 يناير لعملية اقتحام نفّذها مناصرون للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب.

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