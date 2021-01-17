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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 15 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

الأحد 17/يناير/2021 - 09:56 ص
ميناء
ميناء
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شهد ميناء دمياط، تداول 15 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، اليوم الأحد، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 29128 طنا شملت 900 طن أسمنت و16361 طن يوريا و11867 طن فوسفات..كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41382 طنا شملت 29269 طن ذرة و500 طن خشب زان و2225 طن صودا و2880 طن فول و6508 أطنان قمح. ‎

وبلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 590 حاوية مكافئة شملت "خضراوات (بطاطس وخرشوف وخس وملوخية) وحاصلات زراعية (ليمون وفول سودانى وبصل وبرسيم وزيتون) وفواكة (برتقال وبلح) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وأمريكا واليونان وإنجلترا وسلوفينيا وإسبانيا والصين وبنجلاديش وإندونيسيا وسريلانكا وإيطاليا وهونج كونج.. بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 102 حاوية مكافئة والحاويات الترانزيت 586 حاوية.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في الميناء إلى 107957 طنا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 107590 طنا.. وغادر قطاران بحمولة إجمالية 2576 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2861 شاحنة.

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