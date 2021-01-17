2521 إصابة جديدة و43 وفاة بكورونا في باكستان

سجلت باكستان 2521 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 519 ألفا و291 شخصا.وأفاد مركز العمليات والقيادة الباكستاني المعني بمكافحة فيروس "كورونا"، حسب ما نقلته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية اليوم الأحد - بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 43 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 10 آلاف و951 حالة.وأضاف أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تماثل 1540 شخصا للشفاء؛ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 473 ألفا و639 شخصا.